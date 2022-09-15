МИД России и Казахстана представили юбилейную символику к 30-летию дипотношений

15 сен. 11:10

Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Российской Федерации выпустили юбилейную символику в виде эмблемы и девиза в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Логотип состоит из четырех элементов пазла, окрашенных в цвета государственных флагов России и Казахстана. Эта лаконичная, гармоничная, легко читаемая и вместе с тем оригинальная эмблема символизирует крепкое, равноправное и взаимообогащающее сотрудничество между нашими странами, а также их открытость к развитию с другими государствами интеграции на Евразийском пространстве в качестве ее центрального элемента", - отмечается в сообщении российского дипломатического представительства в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

Девизом юбилея стала фраза "Россия – Казахстан: союз, обращенный в будущее".

Все заинтересованные организации, готовящие мероприятия по случаю юбилейной даты, могут получить эту символику в графическом формате либо в виде баннеров, - добавили в посольстве России в Казахстане.