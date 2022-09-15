Кремль: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы

15 сен. 11:07

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится 15 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет иметь особое значение с учетом того, что экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что целью США должно быть разъединение экономик РФ и Центральной Азии.

Также он отметил, что на повестке много проектов. "Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - сказал он, отметив, что российская сторона органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что по итогам 2021 года двусторонний товарооборот достиг рекордных $140 млрд, за первые семь месяцев этого года вырос еще на четверть и составил почти $93 млрд. "Это дает основания ожидать выхода в двусторонней торговле на новый рекорд", - выражал мнение он.