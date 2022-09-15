ОДКБ не планирует отправлять в Армению миротворцев

15 сен. 10:59

Миссия ОДКБ прибудет в Ереван сегодня вечером, - заявил начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров.

Предложение об отправке миссии было выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным и поддержано всеми государствами-членами организации.

Миссия ОДКБ направляется в Армению, чтобы на месте узнать обстановку, разобраться в причинах и путях решения конфликта, добавил Сидоров, отметив: "Речи об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Армению пока не идет", - передает ТАСС.

Известно, что генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.