Иран вступает в ШОС

15 сен. 11:00

Меморандум о взаимопонимании о предоставлении Ирану статуса полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписан в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщает ИРНА.

Подписи под документов поставили ночью глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Иранский дипломат заявил, что все документы, связанные с завершением процесса вступления ИРИ в ШОС, были недавно одобрены кабинетом министров и направлены в Меджлис (парламент) для рассмотрения и юридических процедур.

"Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах", - подчеркнул министр.

Чжан Мин также назвал сегодняшний день важным и для Ирана, и для Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, для ШОС имеет большое значение статус Ирана как мощной и стабильной страны, и вступление ИРИ укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества.