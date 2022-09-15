Молдова готова перейти на азербайджанский газ

15 сен. 10:41

Молдова ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа, - рассказала телеканалу TV8 президент страны Майя Санду.

"Альтернативные источники газа найти не сложно. Сложно найти газ по приемлемой цене. Правительство ведет переговоры с Румынией и Азербайджаном. Это возможно с технической точки зрения, этот газ сможет дойти до всех районов Молдовы. Но опять же все зависит от цены", - пояснила она, передает Тренд.

Молдова потребляет в год около 3 млрд кубометров газа, и хотела бы подписать контракт на получение газа в диапазоне от 1 до 3 млрд кубометров в год, - ранее сказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну.

Сейчас у страны имеются газовые запасы в 35 млн кубометров, однако зимой этого объема хватит максимум на десять дней.