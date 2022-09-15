Чего хочет новая армянская революция? 

Хотя кому-то это может показаться неожиданным, но новая армянская революция хочет достижения мира с Азербайджаном.

Накануне вечером, после двух суток трансграничных боев, во время которых погибли сотни солдат и под контроль Азербайджана перешли стратегические высоты на границе, Ереван и Баку договорились о прекращении огня. Однако напряженность в регионе не снизилась – она в буквальном смысле перекинулась в столицу Армении и другие армянские города, преобразилась в протесты граждан РА против политики правительства и требования отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Между переменами на фронте новой армяно-азербайджанской войны и взрывом гражданского возмущения внутри Армении можно увидеть прямую связь: как только стало ясно, что военная провокация против Азербайджана вызывает слишком много проблем для стабильности режима Пашиняна, власти тут же согласились на прекращение боев, к которому их два дня призывали Россия, ОДКБ, ООН и другие игроки на международной арене. Николу Пашиняну пришлось свернуть боевые действия и озаботиться задачей собственной безопасности. На данный момент неизвестно, где он находится и откуда выходит в эфир в соцсетях.

Что же возмутило людей в этой ситуации, когда Ереван организовал атаку на пограничные позиции азербайджанской армии и получил от Баку спецоперацию "Решительный ответ", вылившуюся в более 300 убитых армянских солдат и офицеров? Отвечая на этот вопрос, прежде всего нужно отмести деятельность националистов, которые немедленно прибыли на центральную стихийную акцию на площади Баграмяна у парламента Армении: люди лидеров "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна не были организаторами протестов, они лишь попытались воспользоваться ими в своих целях. Требования обычных граждан об отставке Пашиняна совпали с потребностью националистов вернуться к власти, поэтому всевозможные Сейраны Оганяны и Ишханы Сагателяны просто не могли не выступить на митинге у парламента.

Националисты вновь заявили о необходимости реванша в противостоянии с Баку, перевооружении армии, получении иностранной помощи и развязывании новой войны против Азербайджана. Возможно, кто-то в толпе протестующих их и поддержал, но большинство все-таки пришло требовать ухода Никола Пашиняна не ради этого. Ведь последние два дня и были новой войной с Азербайджаном, и 48 часов боевых действий ярко показали людям, как эта война выглядит: у азербайджанской армии принципиальное превосходство и в вооружениях, и в передовых технологиях, и в живой силе, и в боевом духе – а армянские войска только и делают, что отступают с потерями. Причем человеческие потери даже выше, чем во время Отечественной войны Азербайджана осенью 2020 года.

Поэтому только безумцам из "партии войны" накануне могло хотеться еще более масштабных боевых действий против Азербайджана в той или иной перспективе. Вся их жизнь построена на войне с соседями, и когда Никол Пашинян начал атаку на Дашкесанский, Кельбаджарский, Лачинский и Зангиланский районы Азербайджана, люди Кочаряна и Саргсяна жалели лишь о том, что не они устроили эти бои, а их политический противник. Накануне вечером они просили армянских граждан довериться им, чтобы после нескольких лет неопределенности еще раз напасть на Азербайджан. Но ведь именно из-за этого, из-за долгих лет неопределенности и расчетов на вечную войну с Баку, Саргсян и был лишен власти населением Армении во время "бархатной революции" 2018 года. Граждане уже один раз выгоняли националистов из государства, соглашаясь на правление Никола Пашиняна, и повторяли отказ от "партии войны", голосуя против нее на парламентских выборах после (!) капитуляции Еревана в Карабахской войне.

Нет, накануне проспект Баграмяна заполнили не те, кто за войну, а те, кто против войны. К парламенту Армении пришли люди, год назад голосовавшие за "Гражданский договор" Никола Пашиняна и его программу мира на Южном Кавказе. Всю ночь они штурмовали здание Национального собрания и кричали "Пашинян предатель!" и "Пашинян, уходи!" не потому, что они его противники, а потому, что он не оправдал их надежд. Граждане обеспечили "Гражданскому договору" абсолютное большинство в парламенте для того, чтобы режим Пашиняна пусть медленно, но неукоснительно двигался к обеспечению безопасности Армении, к уверенности, что ни на какой войне им больше воевать не придется. Ведь после капитуляции в Карабахской войне у властей для этого были все возможности: оппозицию почти никто не поддерживал, Азербайджан давал гарантии защиты армянского населения Карабаха и первым предложил подписать мирный договор, Россия как посредник организовала переговорные площадки по всем вопросам послевоенного времени.

Но в течение двух лет режим Пашиняна показал, что к миру с Баку он двигаться не хочет. Сначала это нежелание выглядело как намеренная пассивность, стремление получать как можно больше от соседей и партнеров, как можно меньше давая взамен. Теперь же выяснилось, что официальный Ереван не просто не хочет или не может выполнять свои обязательства – нет, он может и хочет сорвать все договоренности, для чего он развязал новую войну ради каких-то политических целей, причем даже не своих, а целей внерегиональных игроков. Как бы ни работала пропаганда, люди все равно видят, что воевать с Азербайджаном бессмысленно. Каждая провокация в течение двух лет заканчивалась провалом. Новейшая провокация, будучи самой масштабной, закончилась самым масштабным провалом, с сотнями погибших и десятками пленных армянских солдат и офицеров.

Накануне граждане Армении поняли, что просто не могут это дальше терпеть. Никакой объективной потребности умирать в войне с Азербайджаном у них нет, ведь Азербайджанская Республика не имеет территориальных претензий к Республике Армения. Баку не нападает на армянские земли, а только защищается от нападений. Скоростной процесс возрождения освобожденных азербайджанских районов лучше любых заявлений показывает, насколько власти Азербайджана стремятся к миру и стабильности в регионе, ведь у армянской границы они отстраивают населенные пункты, возвращают туда население, открывают там школы. На каждой площадке, в каждом заявлении представители АР подчеркивают, что стремятся к миру, по пунктам перечисляют, что для этого нужно: взаимное признание территориальной целостности, открытие коммуникаций, делимитация границы, подписание мирного договора – и сами же работают по всем этим направлениям, пока кабинет Никола Пашиняна бросает слова на ветер.

У новейшей атаки армянских войск на Азербайджан нет никакого здорового объяснения, и люди, далекие от геополитических игр, в которых они выступают лишь как горсть разменных монет, сейчас устраивают новую революцию в Ереване, потому что режим Пашиняна оказался такой же вредоносной для Армении "партией войны", как и режимы Кочаряна и Саргсяна. Армянские граждане вышли к парламенту, чтобы сказать "нет" старой, новой и какой угодно другой войне Армении против соседей. Потому у Никола Пашиняна, где бы они ни прятался, сейчас есть только один выбор – перестать подрывать национальные интересы своего государства, отказаться от конфронтационной политики (сколько бы ему ни обещали за нее из-за рубежа) и на деле урегулировать отношения с Азербайджаном.

Потому что армянский народ достаточно уже пролил крови ради интриг своих власть имущих. Больше никакой крови быть не должно.