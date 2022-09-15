Евросоюз продлил санкции против России

15 сен. 10:34

Евросоюз ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении действия санкционного списка против России, при этом исключив из него умершего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, говорится в постановлении Совета ЕС, которое опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".

Уточняется, что санкции продлены до 15 марта 2023 года. Также из списка исключены бывшая жена бизнесмена Михаила Фридмана Ольга Айзиман и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева, также в документ внесли технические правки.