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Кубанским виноградарям прочат пятилетнюю зависимость от импортных саженцев

Кубанским виноградарям прочат пятилетнюю зависимость от импортных саженцев

Виноградные питомники Кубани смогут полностью перейти с импортных на российские саженцы не ранее чем через пять лет, - поведала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"По оценкам виноградарей, без импорта ближайшие пять лет не обойтись. Для этого необходима отдельная программа, которая поддержит селекционеров в плодоводстве. Также важно не вводить запреты и квотирование на ввоз импортных средств производства, чтобы дать возможность отрасли развивать свое поступательно", - рассказала Оглоблина, передает ТАСС.

Сейчас на Кубани работают три питомника, которые, по предварительным подсчетам регионального Минсельхоза, в этом году произведут порядка 3,5 млн штук саженцев. Этого количества хватит на посадку, но необходимы дополнительные материалы для подвоев и ассортимента.

"Еще пять лет назад импорт в виноградарстве по посадочному материалу составлял от 50 до 70%. Благодаря открытию в Краснодарском крае двух питомников, которые были профинансированы на средства из федерального и регионального бюджета, удалось переломить эту тенденцию",- отметила она.

Напомним, на Кубани производится 45% всего российского вина. В Краснодарском крае расположены более 79 тыс. га виноградопригодных земель, более 50 тыс га из которых еще не используются. 

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