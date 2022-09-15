Макрон провел телефонный разговор с Карлом III

15 сен. 10:10

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные приговоры с королем Великобритании Карлом III, в рамках которых заявил о приверженности сохранению прочных связей между двумя государствами.

"В телефонном разговоре с Карлом III я выразил ему соболезнования в связи с уходом из жизни Елизаветы II, - написал Макрон в соцсетях, уточнив, что будет присутствовать на похоронах королевы.

Глава Пятой республики отметил существование "прочных связей между Францией и Великобританией". "Мы продолжим их развивать, следуя по пути, проложенному Елизаветой II", - добавил французский лидер.