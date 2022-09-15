Женщина впервые возглавила Генпрокуратуру Армении

15 сен. 10:07

Избранный генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян присягнула в Национальном собрании Армении и официально вступила в должность - это означает, что впервые в истории страны Генпрокуратуру возглавила женщина.

Вардапетян дала клятву укреплять законность, защищать права и интересы жителей страны, ее безопасность и конституционный строй, передает Sputnik Армения.

Напомним, за кандидатуру Вардапетян в июне проголосовали 70 депутатов фракции "Гражданский договор", парламентарии от оппозиции с конца апреля бойкотируют заседания законодательного органа.

Анна Вардапетян в 2014-18 годах работала зампредседателя судебного департамента Армении, в 2018-19 годах была советником, а затем замминистра юстиции. С марта 2020 года она занимала пост помощника премьер-министра.