Госпогранслужба Азербайджана рассказала о предотвращении армянских провокаций 12 сентября

15 сен. 9:53

Государственная пограничная служба Азербайджана распространила сообщение, посвященное событиям 12 сентября.

В нем говорится, что в целях предотвращения широкомасштабных провокаций ВС Армении на некоторых участках азербайджано-армянской государственной границы, на территории Зангиланского района, подразделения Госпогранслужбы нанесли тяжелые удары по противнику и уничтожили его огневые точки.

"Противник, понесший большие потери в личном составе и военной технике, был вынужден отступить", - пояснили в службе.

При предотвращении посягательств ВС Армении на территорию и суверенитет Азербайджана восемь военнослужащих ГПС, проявив мужество и отвагу, героически сражаясь против врага, стали шехидами, говорится в сообщении.

Это капитан Мехбалы Фарид Кемаледдин оглу, старший прапорщик Мамедов Азер Мустафа оглу, старший прапорщик Мамедов Нахид Гусейнага оглу, младший прапорщик Насиров Ульви Асадула оглу, младший прапорщик Рустамов Фарид Нофал оглу, младший прапорщик Бабазаде Эльшан Сахиб оглу, старший сержант Рагимов Табриз Рагим оглу, старший сержант Садыхов Шамистан Абдуллага оглу.

ГПС Азербайджана выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.