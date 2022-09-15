НСПК: Турция принимает к оплате российские карты "Мир" в прежнем режиме

15 сен. 9:50

Карты российской платежной системы "Мир", о сбое в работе которой в Турции накануне сообщали СМИ, продолжают функционировать в прежнем режиме, поводов для волнения нет, - сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"Ничего плохого в Турции не произошло, работа идет абсолютно в нормальном режиме. Везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются. Может быть, были какие-то точечные, единичные случаи в конкретном каком-то отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались со всеми нашими турецкими партнерами. Они все подтвердили, что никаких поводов для волнения нет. Работа продолжается так же, как она продолжалась раньше", - рассказал он, передает ТАСС.

Некоторые из турецких банков и раньше не всегда были готовы обслуживать карты российских банков, подпавших под санкции. "Но это лишь некоторые из банков", - добавил Комлев.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ранее в соцсетях стали появляться фотографии со стойки одного из курортных отелей о том, что в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Также о проблемах с обслуживаем российских карт и в других отелях со ссылкой на указания турецкого Центробанка написали некоторые СМИ.