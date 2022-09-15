Путин прилетел в Самарканд на саммит ШОС

15 сен. 9:40

Президент России Владимир Путин утром прилетел в Самарканд, где впервые за три года он лично примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня российский лидер проведет встречи в двусторонних и многосторонних форматах - он пообщается с президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой Китая Си Цзиньпином. Помимо этого, на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия - Монголия - Китай с участием глав государств.

Завтра российский президент примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах, проведет двусторонние встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Индии Нарендрой Моди.