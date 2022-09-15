Жители Нур-Султана хотят вернуть столице старое имя

15 сен. 9:36

Сегодня в ходе публичных слушаний жители казахстанской столицы поддержали переименование Нур-Султана в Астану, - сообщил в социальных сетях маслихат (местный представительный орган власти) города.

Публичные слушания по этому вопросу прошли в онлайн формате. Участие в них принимали жители города и представители общественности.

"Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, оно было поспешным… Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное - позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится", - отметил в ходе слушаний заместитель директора института истории государства Буркитбай Аяган, передает РИА Новости.

Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов сообщил, что расходы на переименование города будут значительно меньше, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном.

Напомним, ранее депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице страны название Астана, отметив: неправильно, когда "при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы". Это предложение наряду с инициативой о внедрении однократного семилетнего президентского мандата включено в проект поправок в конституцию. Конституционный совет накануне сообщил, что рассмотрел данный законопроект и признал его соответствующим основному закону.