Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели телефонные переговоры

15 сен. 9:21

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар провели телефонные переговоры, предметом которых стал подробный обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Гасанов подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на азербайджано-армянской границе и отметил, что все провокации вооруженных сил Армении были решительно пресечены.

В свою очередь турецкий министр подчеркнул, что вооруженные силы Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.