В столичном регионе сегодня потеплеет

15 сен. 9:15

Сегодня дождь в столичном регионе сменится солнцем, и потеплеет до плюс 17 - на один градус выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода на сегодня обусловится влиянием Североатлантического циклона, его передней частью, правда, во второй половине дня скажется скромное влияние промежуточного гребня антициклона. Поэтому пока еще льет дождь, достаточно обложной, нудный, осенний, температура воздуха плюс 11,7 градуса", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

В целом день будет разделен на две погоды. "В первой половине дня облачно, небольшие дожди. Во второй части дня осадки должны прекратиться, из-за облаков может неуверенно выглянуть солнце. Ветер юго-западный, его скорость - 3-8 м/с. Южная тяга ветров обеспечивает нам адвекцию более теплого воздуха, на подмогу подойдет скромное солнце, которое выглянет в течение дня, что позволит температуре воздуха сегодня подняться до плюс 15 - плюс 17 в Москве, по области - плюс 13 - плюс 18", - отметил синоптик.

Атмосферное давление почти не изменится – оно будет оставаться низким, всего 738 мм рт ст, - добавил синоптик.