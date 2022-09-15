В Минводах стартовала продажа авиабилетов в Оренбург и Ульяновск

15 сен. 6:36

Новые рейсы от авиакомпании Nordwind Airlines связали Ставрополье с Оренбургской и Ульяновской областями, сообщается в Telegram-канале аэропорта Минеральных Вод.

Авиарейсы начнут выполняться с октября, лайнеры будут летать по маршрутам два раза в неделю. Стоимость билетов уже представлена на сайте перевозчика: так, путешествие из Минвод до Оренбурга может обойтись в сумму от 3,6 тыс рублей, цены на перелеты из Минвод в Ульяновск стартуют от 4,2 тыс рублей.

Еще раньше, в сентябре, авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Минвод в Уфу, Омск, Махачкалу, Магнитогорск, Нижнекамск и другие города России, всего шесть новых авиарейсов.