В Пятигорске пройдет мастерская для молодых писателей Северного Кавказа

15 сен. 3:35

Сорок молодых писателей из регионов Северного Кавказа станут участниками краткосрочной творческой мастерской, которая стартует в Пятигорске 16 сентября. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

"Творческая мастерская для молодых писателей Северного Кавказа готовится к открытию в Пятигорске. Сорок литераторов-дебютантов, прошедших предварительный конкурсный отбор, готовы к пяти дням интенсивной работы. На семинарах наставники разберут прозу и стихи участников, известные деятели культуры прочитают лекции и проведут мастер-классы", - говорится в релизе.

Участники мастерской узнают, как создавать литературные журналы и блоги. Также их ждут творческие встречи, конференция о традициях и современности писательского дела и большой литературный концерт на открытой площадке в парке Цветник. По окончании работы мастерской будет смонтирован документальный фильм.