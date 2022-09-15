Армянские депутаты экстренно собирают подписи для импичмента Пашиняну

15 сен. 0:33

Масштабные акции протеста в Ереване вылились в сбор подписей депутатов за импичмент премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом пишут армянские СМИ.

За объявление вотума недоверия главе правительства прямо на улице подписали 35 депутатов от оппозиции - националистических блоков "Армения" и "Честь имею". Им не хватает 18 голосов, которые могут дать только депутаты от правящего "Гражданского договора", передает Sputnik Армения.

Демонстранты заявляли о намерении пойти по домам провластных парламентариев, чтобы взять у них эти подписи и, если понадобится, силой привести их в Нацсобрание.

По последним данным, оппозиционные депутаты заходят в здание парламента - через служебный вход. Там они собираются ждать представителей власти.