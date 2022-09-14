Гюмри поднялся в протесте вслед за Ереваном

14 сен. 23:46

Во втором по величине городе Армении Гюмри в среду вечером проходит акция протеста, горожане требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, так же, как и протестующие в Ереване, сообщают местные СМИ.

"Гюмрийцы перекрыли улицу Саят-Нова и призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности", - пишут СМИ.

В Ереван протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна у здания парламента. Масштабный митинг длится уже несколько часов, протестующие хотят, чтобы Пашиняну объявили импичмент.