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Власти Грузии объяснили "сарказмом" идею о референдуме по "второму фронту" против России

Власти Грузии объяснили &quot;сарказмом&quot; идею о референдуме по &quot;второму фронту&quot; против России

Мысль о проведении в Грузии референдума по поводу открытия "второго фронта" против Россия была сарказмом, пояснил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Rustavi 2.

"В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны", - подчеркнул политик.

Напомним, накануне Кобахидзе сообщил, что власти Грузии могут провести плебисцит, чтобы узнать у народа, что он думает по поводу открытия в Грузии "второго фронта" против России. Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

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