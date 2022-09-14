Власти Грузии объяснили "сарказмом" идею о референдуме по "второму фронту" против России

14 сен. 23:32

Мысль о проведении в Грузии референдума по поводу открытия "второго фронта" против Россия была сарказмом, пояснил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Rustavi 2.

"В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны", - подчеркнул политик.

Напомним, накануне Кобахидзе сообщил, что власти Грузии могут провести плебисцит, чтобы узнать у народа, что он думает по поводу открытия в Грузии "второго фронта" против России. Его слова вызвали широкий общественный резонанс.