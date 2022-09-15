В Железноводске заработает муниципальная столовая 

15 сен. 7:24

Первая в Ставропольском крае муниципальная столовая появится в Железноводске до конца этого года, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске до конца 2022 года откроется первая в Ставропольском крае муниципальная столовая. Организована она будет в муниципальной гостинице в центре курортной части. Демократичные цены будут доступны всем желающим", - указано в сообщении.

Уточняется, что меню будет с диетическим уклоном с учетом особенностей курортного лечения желудочно-кишечного тракта. "Огромное количество обращений поступало к нам именно от гостей нашего курорта открыть столовую в непосредственной близости к Курортному парку. Теперь нам удастся это сделать, да еще и муниципальную, единственную в крае", - сообщил глава города Евгений Бакулин.