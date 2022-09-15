Грузинские школьники будут изучать компьютерные технологии 

15 сен. 5:31

С нового, 2022-2023 учебного года в школах Грузии обязательным предметом станут компьютерные технологии, сообщает министерство образования и науки страны.

Этот предмет появится в программе учащихся II-VI классов. В министерстве считают, что изучение элементов программирования с начальных классов обеспечит развитие и укрепление у учащихся алгоритмического мышления и технологических навыков.

Также в этом году ученикам станут доступны STEAM-клубы, где можно будет работать над технологическими проектами, чтобы потом представлять их на STEAM-конференции.

STEAM - это комплекс методик для междисциплинарного обучения.

В крупных городах Грузии учащиеся V-VI классов 50 школ будут в рамках пилотного проекта учится по билингвистическим учебникам математики Macmillan. Это должно помочь молодежи развить навыки мышления и использовать английский язык на практике.

Напомним, учебный год в школах Грузии начнется 15 сентября.