Вильфанд пообещал москвичам плюс 20

14 сен. 23:08

В Москву ненадолго возвращается тепло, в субботу в столичном регионе воздух может прогреться до плюс 20, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Более комфортная погода придет в Москву уже в четверг. "К Москве медленно, но неуклонно приближается область низкого давления, которая называется циклон. Максимальные температуры будут плюс 15-17 градусов, по области - до плюс 18, вполне комфортные. 16 и 17 сентября воздух прогреется еще больше, до плюс 17-19 в Москве, до плюс 20 - в области", - рассказал синоптик.

В воскресенье днем около 15-18 градусов тепла. Ночные температуры до конца недели высокие, плюс 9-11 градусов, отметил Вильфанд. "Но нужно иметь в виду, что, поскольку приближается циклон, то с ним связана облачность и небольшие осадки - никуда от этого не деться. Солнце будет редко, облака достаточно плотные", - добавил он.

В начале следующей недели столбики термометров снова опустятся до 13 градусов, возможны дожди.