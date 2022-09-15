Египет ищет энергетической поддержки в Катаре

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Доху впервые после дипломатического кризиса в Персидском заливе в 2017 году. Он уже встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, чтобы укрепить двусторонние связи, в частности инвестиционные возможности.

"Аль-Джазира" напоминает, что Каир присоединился к Саудовской Аравии и ее союзникам в Персидском заливе, ОАЭ и Бахрейну, которые разорвали связи с Дохой в июне 2017 года после того, как обвинили Доху в поддержке терроризма. Это обвинение Катар отверг. Спор закончился в 2021 году, когда Катар подписал декларацию о нормализации отношений с оппонентами. С тех пор связи между Дохой и четырьмя арабскими государствами улучшились, и высокопоставленные официальные лица обменялись визитами.

Египет ищет расположения у богатой газом страны, поскольку сталкивается с экономическими трудностями, особенно с нехваткой продовольствия. В конце марта Каир сообщил, что Катар планирует инвестировать 5 млрд долларов в Египет, а углеводородный гигант QatarEnergy объявил о соглашении с крупной американской компанией ExxonMobil о приобретении 40-процентной доли в разведочном блоке газа в Египте в Средиземном море.

Катарский эмир посетил Каир в июне, когда на повестке дня стояли катарские инвестиции в испытывающий финансовые трудности Египет, а также сотрудничество в энергетическом и сельскохозяйственном секторах.

Около 350 тысяч египтян работают в Катаре и ежегодно отправляют домой сотни миллионов долларов.

Отношения между Каиром и Дохой испортились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в 2013 году. Но на фоне дипломатического прорыва за последний год страны изменили курс. С тех пор две страны обменялись послами и возобновили прямые рейсы впервые с 2017 года. Египет и Катар также скоординировали свои действия по восстановлению Сектора Газа. Они помогли договориться о прекращения огня после трехдневного наступления Израиля в августе.