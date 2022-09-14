Ташкент примет выставку российского образования 

14 сен. 22:52

В столице Узбекистана с 22 по 24 сентября пройдет выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022", передает пресс-служба Русского дома.

Руководство и профессорско-преподавательский состав 55 российских вузов расскажут гостям выставки и абитуриентам о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. Также посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить самую актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое, пишет Sputnik Узбекистан.

Организаторами выставки выступят "Россотрудничество", министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, министерство народного образования республики, а также посольство России.

Напомним, Узбекистан лидирует по количеству филиалов российских вузов – это филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и многие другие.