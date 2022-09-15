Израиль сможет поставлять около 10% потребляемого Европой газа

Доходы правительства Израиля от лицензионных платежей за продажу природного газа достигли рекордных показателей, пишет Al-Monitor. Из данных, опубликованных Министерством энергетики Израиля, следует, что в первой половине этого года в общей сумме лицензионных платежей за продажу природного газа был зафиксирован прирост на 48%. С января по июнь года размер лицензионных отчислений достиг $250 млн по сравнению с $165 млн в первой половине прошлого года.

Такой рост стал возможным благодаря рекордной добыче природного газа с месторождений "Левиафан" и "Тамар" - 10,85 млрд кубометров, что на 21,9% больше по сравнению с 8,9 млрд кубометрами, добытыми в первой половине 2021 года. На внутренний рынок было направлено 6,26 млрд кубометров газа, а на экспорт - 4,59 млрд кубометров. В дополнение к увеличению производства, рост обменного курса доллара также способствовал значительному увеличению общей суммы лицензионных отчислений Израиля.

По данным Минэнерго, лицензионные отчисления, полученные с крупнейшего в Израиле месторождения природного газа "Левиафан", составили $137 млн, а добыча газа достигла 5,62 млрд кубометров, что на 27,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем экспорта газа составил около 68% от общего объема добычи с "Левиафана", а сумма лицензионных отчислений, полученных от экспорта, составила 77,4% от общего объема отчислений.

По данным компании NewMed Energy (бывшая Delek Drillings), которая контролирует 45,34% месторождения "Левиафан", основным двигателем роста остается экспорт в Египет и Иорданию

Чистая выручка (за вычетом уплаченных государству отчислений) от продажи природного газа во втором квартале подскочила примерно на 32% и составила $249 млн по сравнению с $189 млн за тот же период прошлого года. Чистая выручка в первой половине 2022 года достигла примерно $460 млн по сравнению с $373 млн в соответствующем периоде прошлого года, увеличившись на 23%.

Добыча с месторождения "Тамар", расположенного в 90 км к западу от Хайфы, в первой половине 2022 года составила 5,23 млрд кубометров, а общая сумма отчислений достигла $111 млн, что на 85% больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличение выручки произошло в основном за счет увеличения объемов производства на 53,8%.

Одним из главных спорных вопросов после открытия месторождения была величина взимаемых государством налогов. После детальных обсуждений налогообложение газового сектора разделили на три уровня: подоходный налог с владельцев месторождений, лицензионные отчисления и дополнительный специальный налог на нефть и газ.

В целом, общий доход от лицензионных отчислений с газовых месторождений, собранных Министерством энергетики с 2004 по 30 июня 2022 года, составил $3 млрд.

Исполнительный директор Израильской ассоциации нефтегазовой промышленности Амир Фостер утверждает, что доходы Израиля от природного газа еще выше. В беседе с Al-Monitor он подсчитал, что на сегодняшний день в государственную казну от всех трех видов налогов поступило $5 млрд. По словам Фостера, в будущем также ожидается рост доходов: "В зависимости от цен на газ, по моим оценкам, в пределах пяти лет доходы государства от газа будут достигать $207-$237 млн в месяц".

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Этот прогноз также подтверждается комментариями старшего аналитика Bond Israel, Telegram-канала, популярного среди инвесторов Израильской фондовой биржи. Аналитик сообщил, что Израиль - это региональный энергетический центр, который поставляет природный газ в Иорданию, Египет, а в будущем, возможно, и в Ливан через территорию Египта и Иордании.

Эксперт думает, что Израиль находится на пороге "резкого прорыва". По его словам, в течение следующих шести месяцев будет принято решение о следующей стадии разработки "Левиафана", при этом ожидается, что производство на месторождении "Тамар" также будет расширено.

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По словам Фостера, увеличение добычи на месторождении "Левиафан" - оправданное решение. Месторождение построено по модульному принципу, при этом первая стадия рассчитана на добычу 12 млрд кубометров в год, а на следующей стадии добыча может быть увеличена до 21-22 млрд кубометров, в связи с чем можно увеличить экспорт.

Аналитик Bond Israel уверен в стабильности израильского газового сектора, отмечая, что Израиль обладает значительными запасами в тысячу млрд кубометров, из которых 540 млрд кубометров направятся на израильский рынок. Он подчеркнул, что при потреблении 12 млрд кубометров в год газовый рынок обеспечен на многие годы вперед.

С прогнозируемым увеличением производства у Израиля будет возможность увеличить экспорт в Европу. До украинского кризиса Россия поставляла в Европу 140 млрд кубометров газа в год, по прогнозам аналитика Bond Israel, через несколько лет, Израиль сможет поставлять около 10% потребляемого европейским континентом газа.