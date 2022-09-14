РЖД запускает дополнительные поезда в Кисловодск

14 сен. 23:13

"Российские железные дороги" дополнительно запускают 300 рейсов, соединяющих регионы с югом страны, в том числе и с Кисловодском, об этом написал в своем Телеграм-канале глава города Евгений Моисеев.

"В сентябре по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше, чем год назад", - пояснил он.

Градоначальник уточнил, что около трети отдыхающих приезжают в Кисловодск на поезде.

По его словам, несмотря на то, что лето кончилось, общий турпоток не сократился. "Это очень важный показатель для нашего курорта, ведь круглогодичная максимальная загрузка является основой для стабильного развития городской экономии и улучшения условий оплаты труда", - подчеркнул Моисеев.

Глава городской администрации добавил, что осенью в Кисловодске традиционно проводятся крупные событийные мероприятия, на которые собирается большое количество посетителей и участников, так что запуск дополнительных поездов - это очень своевременное решение.