Гарибашвили и Штайнмайер договорились вывести партнерство Грузии и Германии на новый уровень

14 сен. 22:22

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе официального визита в Берлин встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны обсудили возможности углубления сотрудничества двух стран.

"За последние 30 лет мы не только установили, но и сделали интенсивными наши двусторонние отношения. И в будущем есть много возможностей... Хочу отметить, что наблюдаю за событиями в стране и выражаю свое уважение", - заявил Штайнмайер по итогу встречи.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, на встрече "было отмечено, что Грузия и Германия являются надежными и ценными партнерами друг для друга, что основывается на многолетних связях и общих ценностях".

Гарибашвили особенно подчеркнул важную роль Германии в успехе процесса евроатлантической интеграции Грузии. Отмечена практическая помощь, которую Грузии многие годы оказывали как непосредственно правительство Германии, так и разные институты и частный сектор.

Также грузинский премьер поблагодарил Германию за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны и за усилия Германии для обеспечения мирного решения конфликтов. Стороны затронули вопрос мирной политики Грузии и важность поддержки международного сообщества в этом плане.

Гарибашвили и Штайнмайер поприветствовали историческое решение Евросовета о предоставлении Грузии перспективы вступления в Евросоюз.

Кроме того, стороны наметили планы, как поднять сотрудничество между Грузией и Германией на более высокий уровень.