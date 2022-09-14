"Газпром": санкции Запада нанесли удар по иностранным поставщикам российского ТЭК

14 сен. 22:10

Санкции, введенные Западом, нанесли серьезный удар по многим иностранным поставщикам российского топливно-энергетического комплекса, заявил на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) 2022 зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Многие компании, которые поставляли в "Газпром", - для них "Газпром" был монорынком - на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним", - цитирует его "Интерфакс".

Маркелов уточнил, что таких партнеров как "Газпром" и другие российские компании у них теперь больше нет.

Топ-менеджер подчеркнул, что российские компании продолжают развиться, они абсолютно уверены в реализации своих проектов.

Что касается иностранных партнеров, он выразил надежду, что они вернутся, но не смог уточнить, в каком состоянии они окажутся на тот момент.