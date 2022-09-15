В ГИМе покажут историю моды

21 сентября в Государственном историческом музее (ГИМ) откроется выставка "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города", посвященная женской городской моде.

"Сложно представить ту или иную эпоху без костюма. Одежда очень хорошо передает стиль, нравы, понятия о красивом и некрасивом. Она даже передает многие политические аспекты истории, так что выставка очень естественна для Государственного исторического музея. Тем более, приятно, что с 1985 года мы впервые возвращаемся к этой теме и показываем коллекцию женского костюма", - говорит директор ГИМ Алексей Левыкин.

"Женщина в городе –двигатель, который поддерживает многие важные процессы даже в самые сложные времена. Есть в этой выставке драматичные эпизоды, есть более торжественные, нарядные. Мы разделили пространство выставки на шесть зон. Начинаем разговор с витрины. Это то, где начинается мода – витрина, универмаг. Мы рассказываем там о ГУМе, показываем там удивительные исторические платья, эволюцию блузок, эволюцию обуви. Первый большой зал – это ворота в город, вокзал. С вокзала начинается жизнь новых горожан. Там представлена одежда крестьянок конца XIX века, которые приехали в большой город и открывают его для себя. Дальше, шаг за шагом, мы видим образы 1900-х, 1910-х годов и далее", - рассказывает автор и куратор выставочного проекта Тим Ильясов.

"Очень интересная коллекция. Выставка показывает то, что сохранились не только костюмы XVIII и XIX веков, но мы продолжаем собирать, пополнять коллекцию повседневными и дизайнерскими вещами вплоть до сегодняшнего дня", - заметила куратор выставки, хранитель коллекции городского костюма XIX-XXI веков Ирина Сафонова.

"Учитывая скорость изменений в последнее десятилетие, именно мода помогает нам почувствовать эти изменения. Она не циклична, тем не менее за взлетом следует падение, начинаются войны, они заканчиваются, начинается экономический подъем, который сменяется рецессией. Всё меняется и всегда есть какая-то динамика: и положительная, и отрицательная. И вот как раз мода и помогает нам ее прочувствовать, зафиксировать", - пояснила автор идеи, архитектор выставочного проекта Юлия Наполова.