Москва настаивает на включении в документ СБ ООН ссылки на трехсторонние заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении

14 сен. 21:53

Россия настаивает на включении в документ Совета безопасности ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе ссылки на трехсторонние заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении, заявил по итогам закрытой встречи СБ ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы рассказали об предпринятых Россией усилиях как в индивидуальном качестве, так и по линии ОДКБ, по нормализации обстановки, по достижению перемирия, об усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, участники закрытого мероприятия единодушно заявили о необходимости скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации политико-дипломатическими путями.

Небензя пояснил, что в данный момент рассматриваются пресс-элементы, причем Россия настаивает, чтобы в этих пресс-элементах содержалась ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 2020 и 2021 годов, которые лежат в основе нормализации отношений Ереван и Баку, "содержат призывы и обязательства по прекращению огня, а также целый ряд проектов, которые стороны в рамках этих соглашений должны предпринять, процесс этот уже идет, для нормализации отношений".