Правила работы криптомагазинов обсудят в Узбекистане

14 сен. 21:43

Власти Узбекистана готовят законодательную базу для открытия криптомагазинов - на обсуждение общественности вынесен соответствующий проект приказа директора Национального агентства перспективных проектов "Об утверждении правил осуществления деятельности криптомагазина", документ опубликован на правовом портале "Норма".

Из него следует, что операции по покупке и продаже криптоактивов криптомагазин реализует посредством предоставления клиентам доступа к электронной платформе или торговому объекту.

Криптомагазин может работать на основании лицензии, выдаваемой агентством.

Физические лица (резиденты Узбекистана) смогут покупать и продавать криптоактивы за национальную и иностранную валюту, за выбор криптоактивов и его последствия несет ответственность сам покупатель.

Криптомагазины не будут работать с несовершеннолетними, а также лицами, участвующими или подозреваемыми в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения, передает Podrobno.uz.