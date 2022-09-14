Спонсором азербайджанского клуба стала сеть итальянских ресторанов 

14 сен. 21:40

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" подписал соглашение о спонсорстве и сотрудничестве с сетью итальянских ресторанов Scalini. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте бакинского клуба.



Согласно контракту, Scalini будет обеспечивать "Сабах" питанием до конца сезона 2022/23.



Кроме того, логотип ресторанной сети будет размещен на домашнем стадионе клуба, тренировочных формах и на страницах команды в социальных сетях.