Карты "Мир" начнут принимать на Кубе в 2022 году

14 сен. 21:33

До конца года на Кубе начнут принимать карты платежной системы "Мир", об этом рассказал министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.

"Российские клиенты смогут использовать свою карту "Мир" на Кубе, мы реализуем это до конца года", - сообщил он в ходе международного форума-выставки по туризму "Отдых" в московском Экспоцентре, представляя туристическую кампанию "Уникальная Куба".

Министр отметил, что до начала использования карт "Мир" на Кубе остается один шаг - перепрограммировать терминалы оплаты. Ожидается, что работы по этому контракту будут завершены в октябре.