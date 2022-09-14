Доступ к TikTok временно ограничен в Азербайджане

14 сен. 21:25

Социальная сеть TikTok временно заблокирована в Азербайджане, рассказали в пресс-службе Службы госбезопасности АР.

В ведомстве напомнили, что 12-13 сентября азербайджанские военнослужащие "предприняли достойные ответные меры против широкомасштабной провокации", которую ВС Армении совершили на азербайджано-армянской границе.

"В связи с проведенными операциями в социальной сети TikTok распространяется направленная на формирование в обществе ложного мнения информация, нацеленная на то, чтобы бросить тень на успехи нашей армии, а также содержащая военную тайну", - пояснили в СГБ.

Поэтому и было принято решение временно ограничить доступ к TikTok.

Ведомство также призвало не верить недостоверной информации, распространяемой в других соцсетях для того, чтобы вызвать панику, а ссылаться только на официальные сведения от государственных ведомств.