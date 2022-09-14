Индивидуальные санкции ЕС против россиян продлены на полгода

14 сен. 21:07

Совет Евросоюза продлевает действие санкций против лиц, которые в ЕС считаются "виновными в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", до 15 марта 2023 года.

"Действующие меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в (санкционный) список физическим и юридическим лицам", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В документе уточняется, что санкции "будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам".