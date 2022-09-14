РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Индивидуальные санкции ЕС против россиян продлены на полгода

Индивидуальные санкции ЕС против россиян продлены на полгода

Совет Евросоюза продлевает действие санкций против лиц, которые в ЕС считаются "виновными в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", до 15 марта 2023 года.

"Действующие меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в (санкционный) список физическим и юридическим лицам", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В документе уточняется, что санкции "будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам".

680 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version