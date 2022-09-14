Краснодар останется без фейерверка на День города

14 сен. 20:46

День города в Краснодаре отметят в последние выходные сентября, фейерверка в программе праздника нет.

"В этом году День города пройдет с привлечением исключительно городских и краевых коллективов. Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани. Запуск праздничного фейерверка не планируется", - сообщается в Tеlеgram-канале администрации города.

Также из программы праздника решили убрать шоу дронов.

Жителей кубанской столицы приглашают на мультимедийную выставку "Новое народное", где с помощью нейросетей оживут старинные фотографии и достопримечательности. Также в Краснодаре состоится фестиваль "Эт[н]о мы", на нем будут представлены традиции и культуры разных народов.

Фестиваль "Хлеб да соль" приглашает всех желающих с 16 по 25 сентября попробовать местные блюда и приобрести фермерские продукты.

В парках города будут организованы площадки образовательной, патриотической, спортивной, творческой направленности.