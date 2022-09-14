Байрамов - Швыдкому: Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня

14 сен. 20:42

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Участники встречи обсудили гуманитарные и культурные вопросы повестки двустороннего сотрудничества России и Азербайджана, рассмотрели аспекты реализации соответствующих мер на двусторонней и региональной основе.

"Джейхун Байрамов также проинформировал собеседника о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций Армении. Он отметил предложение Азербайджаном в одностороннем порядке Армении гуманитарного прекращения огня, добавив, что обострение и дестабилизация ситуации не в интересах Азербайджана", - отметили в МИД АР.

Михаил Швыдкой заявил, что надеется на прекращение столкновений. Дипломат подчеркнул свою готовность поддержать развитие связей сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, а также создание мер доверия.