Генсек ООН на Генассамблее будет говорить о проблеме экспорта российских продуктов

14 сен. 20:29

В планы генсека ООН Антониу Гутерреша на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН входит затронуть вопрос экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

"Некоторый экспорт российского продовольствия и удобрений присутствует, но он меньше, чем мы хотели бы. И это та сфера, о которой я говорил и буду говорить в ходе общих прений", - заявил он в среду на пресс-конференции.

Кроме того, в среду состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с генеральным секретарем ООН. "Антониу Гутерреш подробно информировал о предпринимаемых Секретариатом и специализированными агентствами ООН усилиях по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи. Подтверждена актуальность продолжения плотного взаимодействия России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - сообщает пресс-служба Кремля.