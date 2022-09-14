Сразу две акции протеста проходят в Ереване

14 сен. 20:22

Сразу две акции протеста проходят сегодня вечером в Ереване, об этом сообщают армянские СМИ.

Одна из них началась после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, передает Sputnik Армения. Люди стекаются на проспект Баграмяна, где находится Национальное собрание, они заблокировали проезжую часть. Здание законодательного органа оцеплено силовиками.

Другая демонстрация проходит перед зданием армянского кабмина на площади Республики. Ее участники планируют направиться в сторону парламента и присоединиться к людям на проспекте Баграмяна.