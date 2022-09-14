Религиозные лидеры всего мира, включая папу римского, собрались в Казахстане

Вчера папа римский Франциск прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Накануне же он провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, а также представителями общественности и дипломатического корпуса. Сегодня и завтра на полях съезда пройдут частные встречи понтифика с религиозными лидерами, также прибывшими на мероприятие.

Для апостольского визита 85-летнего папы Франциска в столицу Казахстана есть несколько причин. Во-первых, посещение съезда, который проходит каждые три года, начиная с 2003 года, и направлен на укрепление традиций межрелигиозного и межконфессионального диалога. Во-вторых, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. Сам понтифик описал цель своего визита на съезд как “возможность встретиться со многими религиозными деятелями и провести братский диалог, воодушевленный общим желанием мира, которого жаждет наша земля”.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал для Казахстана первым крупным международным мероприятием с момента начала пандемии коронавируса: мероприятие собрало более 100 делегаций из 50 стран мира. В нем участвуют религиозные лидеры ислама, христианства, иудаизма, буддизма и других конфессий. В самом Казахстане около 70% населения исповедуют ислам, а 25% - православие, католики же составляют менее 1% жителей. В целом в республике, как сообщил Токаев, живут представители более 100 этносов, действует около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.

В первый день на съезде выступили главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф и верховный имам старейшего и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тайеб, с которым Франциск в 2019 году подписал совместную католико-мусульманскую декларацию “о человеческом братстве”. В режиме онлайн выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний зачитал послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На пленарном заседании, посвященном роли лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в период после пандемии, выступил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Завтрашнее заседание будет посвящено роли религий в укреплении духовно-нравственных ценностей, роли образования в содействии мирному сосуществованию религий, противодействию экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве, а также вкладу женщин в благополучие и устойчивое развитие общества.

Уже прошла католическая служба, в которой приняли участие более семи тысяч человек, включая паломников из России, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Германии, Австрии и других стран.

По итогам съезда будет принята декларация, которая будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Франциск стал вторым папой римским, посетившим Казахстан. В 2001 году в республику приезжал Иоанн Павел II.

Примечательно, что сегодня в Казахстан прилетел с первым с начала пандемии зарубежным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Отсюда он отправится на саммит ШОС в Узбекистан. Прокомментировав возможность встречи с лидером Китая, понтифик отметил, что такая встреча не была запланирована, но заявил о своей готовности отправиться в Китай.

После встречи с лидером Казахстана Франциск призвал к установлению всеобщего политического диалога. На съезде понтифик обратился к мудрости казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева: “В основе мира лежат любовь и справедливость”. Токаев же отметил, что в связи с ростом мировых кризисов роль единства религиозных лидеров особенно важна. С этим сложно не согласиться. Церковь и религия всегда играли существенную роль в противопоставлении разного рода угрозам. Остается надеяться, что этот съезд лидеров мировых и традиционных религий поможет странам мира приблизиться к большему взаимопониманию.