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Неизвестный летательный аппарат разбился на Ставрополье, есть раненые

Неизвестный летательный аппарат разбился на Ставрополье, есть раненые
Telegram Владимира Владимирова
Неизвестный летательный аппарат разбился на Ставрополье, есть раненые
Telegram Владимира Владимирова
Неизвестный летательный аппарат разбился на Ставрополье, есть раненые
Telegram Владимира Владимирова

Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение сегодня в Туркменском округе, детали сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, ЧП случилось в районе села Кендже-Кулак.

В результате инцидента, отметил глава региона, пострадали пять человек.

"В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики", - пояснил Владимиров.

Губернатор уточнил, что к медикам обратились и четверо местных жителей - трое взрослых и один ребенок. Их жизням ничего не угрожает, врачи продолжают наблюдать за их состоянием.

"Компетентные службы разбираются в происшествии", - добавил чиновник.

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