Неизвестный летательный аппарат разбился на Ставрополье, есть раненые

14 сен. 19:59

Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение сегодня в Туркменском округе, детали сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, ЧП случилось в районе села Кендже-Кулак.

В результате инцидента, отметил глава региона, пострадали пять человек.

"В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики", - пояснил Владимиров.

Губернатор уточнил, что к медикам обратились и четверо местных жителей - трое взрослых и один ребенок. Их жизням ничего не угрожает, врачи продолжают наблюдать за их состоянием.

"Компетентные службы разбираются в происшествии", - добавил чиновник.