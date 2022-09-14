В Турции возникли точечные проблемы с приемом карт "Мир" у россиян

14 сен. 20:05

Карты российской платежной системы "Мир" продолжают принимать в Турции, есть точечные проблемы, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Проблема носит точечный характер", - заявила Ломидзе, пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях стали появляться фотографии со стойки одного из курортных отелей о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Также о проблемах с обслуживаем российских карт и в других отелях со ссылкой на указания турецкого Центробанка написали некоторые СМИ.

По словам Ломидзе, проблемы связаны с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели. "С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского "пластика" нет", - заверила она.