Байден хочет назначить послом США в России Линн Трейси

14 сен. 19:44

Послом США в Москве может стать Линн Трейси, ныне возглавляющая дипмиссию в Ереване, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент Джо Байден планирует назначить следующим послом США в России Линн Трейси, профессионального дипломата, которая в настоящее время служит в Армении", - говорится в сообщении CNN.

Если это произойдет, Трейси станет первой женщиной-послом США в России. Белый дом ожидает, что назначение будет скорым.

Сроки прибытия в Москву и официального назначения Трейси будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла.

Традиционно принимающая страна утверждает выбранного посла до официального назначения. Москву уже уведомили о кандидате, рассказал источник CNN.

Трейси была советником-посланником в посольстве США в Москве в 2014-2017 годах, она знает русский язык. С 2019 года она занимает должность американского посла в Армении.

В настоящее время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.