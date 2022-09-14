США расширили санкционный список по Ирану

14 сен. 19:41

Вашингтон ввел санкции против двух компаний и десяти физических лиц в Иране, обвинив их в киберпреступлениях, говорится на сайте Минфина США.

В сообщении указано, что хакеры, как минимум с 2020 года, атаковали компьютерные сети компаний, муниципалитетов, образовательных и медицинских учреждений в Америке, их цели были получение выкуп и сбор информации.

"Сегодня Управление контроля за иностранными активами министерства финансов ввело санкции против десяти физических и двух юридических лиц за причастность к злонамеренным кибердействиям, включая кибервымогательства", - пояснили в министерстве.

В Минфине добавили, что новые фигуранты "черного" списка связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).