Россия расширила санкции против Великобритании

14 сен. 19:14

Россия "в связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса" ввела санкции против 30 британских подданных, говорится в сообщении МИД РФ в среду.

Согласно заявлению на сайте министерства, "принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании".

В список включены гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони, эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон и другие.

В МИД РФ добавили, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.