Георгий Саралидзе: нельзя обвинять Азербайджан в антироссийских действиях

14 сен. 19:00

Попытка информационного вброса, направленного против российско-азербайджанских союзнических отношений, была пресечена сегодня в прямом эфире авторской передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Во время беседы международный обозреватель ИД "Коммерсант" Максим Юсин представил напряженность на армяно-азербайджанской границе, возникшую на самом деле в результате масштабных провокаций ВС Армении, как якобы открытие Азербайджаном с подачи Запада еще одного фронта давления на Россию на фоне украинского кризиса.

Телерадиоведущий Георгий Саралидзе в ответ заявил о том, что в целом нельзя с ходу "взять и возложить вину на какую-то сторону", необходимо тщательно разобраться в происходящем.

Он также напомнил о совместных проектах России и Азербайджана, о Бакинской декларации по международному транспортному коридору "Север-Юг", подписанной Россией, Азербайджаном и Ираном недавно в Баку, указал, что Турция также задействована в этом проекте, и он важен для нее тоже.

Георгий Саралидзе также отметил, что эскалация на армяно-азербайджанской границе началась за два дня до саммита ШОС, куда должны приехать и президент Азербайджана, и президент Турции, и премьер-министр Армении, и это неслучайно.

"Нельзя [просто - ред.] так взять и страну, которая в очень хороших отношениях [с Москвой - ред.], особенно в той ситуации, которая относится к России, - нельзя просто взять и огульно ее обвинить в том, что она совершает какие-то антироссийские действия", - заключил телеведущий.