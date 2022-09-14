Эрдоган: Ереван не выполняет договоренности

14 сен. 19:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал армянские власти свернуть с ошибочного пути эскалации.

Еревану необходимо нацелиться на мир на Южном Кавказе, тратить свое время и энергию на укрепление мира в регионе, сказал лидер Турции, выступая в среду в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что Армения не выполняет условия подписанных соглашений, демонстрирует агрессивную позицию. Он указал на то, что последствия подобного курса для армянской стороны неизбежны.

"Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последний событий на Южном Кавказе, вновь громогласно заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане!" - заявил турецкий лидер.