Может ли Запад открыть второй фронт против России?

14 сен. 18:56

В российских СМИ стало популярно выражение «второй фронт». У людей, мало-мальски знающих историю, сразу появляются ассоциации со Второй мировой войной. 6 июня 1944 года британцы и американцы высадились в Нормандии и открыли боевые действия против фашистской Германии. Чтобы помочь Советскому союзу. Претензий к союзникам было много. Почему тянули с этой операцией, реально помогали или добивались своей цели первыми дойти до Берлина? Тем не менее, во Второй мировой войне США, Британия действовали в союзе с СССР против фашизма. Поэтому Второй фронт носит больше положительный оттенок, чем негативный. Сегодня конечно все наоборот